شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم: البكالوريا تُطبق على طلبة المدارس الخاصة والرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تطبيق البكالوريا سيكون على طلاب مدارس اللغات والحكومية "المدارس الخاصة لغات وعربى والمدارس التجريبية والمدارس الحكومية"، على طلاب الصف الأول الثانوى العام من العام الدراسى المقبل، مما يجعلها خيارًا متاحًا وميسرًا للجميع، مع ضمان العدالة من خلال حرية الاختيار بين النظام الجديد والقديم، حيث ستكون اختيارية للطلاب وسيكون للطالب حرية اختيار بين البكالوريا والثانوية العامة دون إجبار.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حملة توعوية حول شهادة البكالوريا المصرية، وفي هذا الإطار تقدم الوزارة فيديو توضيحي مبسط حول أبرز ملامح المنظومة التي سيبدأ تطبيقها اختياريا مع نظام الثانوية العامة على طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل 2025/2026.

ما هو نظام المسارات في البكالوريا المصرية .. وهل ممكن التحويل بينها؟

هناك 4 مسارات « الهندسة وعلوم الحاسب والطب وعلوم الحياة والآداب والفنون والأعمال» ويجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوي في حالة غبته في تعدد المسارات بعد انتهاء المسار الأساسي.

ما هو نظام الامتحانات في البكالوريا المصرية؟

الامتحانات عبارة عن فرصتين في كل عاد دراسي في مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، ويونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، ويجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد بدون تقديم أو تأخير ويسمح بالحصول علي فرصة أخري للامتحان.

ماهي رسوم دخول الامتحان في نظام البكالوريا المصرية؟

دخول الامتحان للمرة الأولي مجاناً بعد ذلك بمقابل لمحاولات الامتحان الثانية «حد أقصي 200 جنية رسم امتحان».

كيفية احتساب المجموع في نظام البكالوريا المصرية؟

تحتسب درجة كل مادة من مواد البكالوريا الستة من 100 درجة، أما المجموع النهائي للطالب فيتحدد بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

ما هو نظام المحاولات المتعددة في البكالوريا المصرية؟

تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها ويتم رصد الدرجة الأعلي في هذه المحاولات.

