شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 40 درجة فى الظل.. درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 21 يوليو 2025 إلى السبت 26 يوليو 2025.

وينشر ”الخليج 365” درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع حتى السبت المقبل 26 يوليو 2025 :

الاثنين 21 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة



الثلاثاء 22 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.



الأربعاء 23 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة



الخميس 24 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة

الجمعة 25 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة

السبت 26 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة

ويشهد اليوم الإثنين 21 يوليو، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الانحاء نهارا ، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناه ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 33 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.