أخبار مصر.. السكة الحديد تشغل قطارا مخصوصا لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تطبيق البكالوريا سيكون على طلاب مدارس اللغات والحكومية "المدارس الخاصة لغات وعربى والمدارس التجريبية والمدارس الحكومية"، على طلاب الصف الأول الثانوى العام من العام الدراسى المقبل، مما يجعلها خيارًا متاحًا وميسرًا للجميع، مع ضمان العدالة من خلال حرية الاختيار بين النظام الجديد والقديم، حيث ستكون اختيارية للطلاب وسيكون للطالب حرية اختيار بين البكالوريا والثانوية العامة دون إجبار.

السكة الحديد تشغل قطارا مخصوصا لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين تشغل هيئة السكة الحديد، قطارا مخصوصا لتسهيل العودة الطوعية للأخوة السودانيين وذويهم لوطنهم، حيث أكدت وزارة النقل أن ذلك يأتى في إطار التعاون المشترك والعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة ، وفى إطار تنفيذ السكة الحديد لكافة الاجراءات التي تساهم في تيسير العودة الطوعية للأخوة السودانيين إلى السودان الشقيقة. انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بجميع المواد الدراسية للثانوية العامة، كما بدأت الكنترولات فى تجهيز النتيجة تمهيدا لاعلانها قريبا. وقفة بأعلام فلسطين أمام مقر الاتحاد الأوروبي فى مدريد تندد بمجاعة غزة.. فيديو شهدت العاصمة الإسبانية مدريد مساء أمس، الأحد، وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من الناشطين أمام مقر بعثة المفوضية الأوروبية، تنديداً بالأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وذلك في إطار حملة دولية للتضامن مع سكان القطاع. العظمى 37 درجة فى الظل.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم وقفة بأعلام فلسطين أمام مقر الاتحاد الأوروبي فى مدريد تندد بمجاعة غزة.. فيديو انتهاء تصحيح مواد الثانوية العامة 2025 وتجهيز النتيجة للإعلان قريبا