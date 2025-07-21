شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها خلال الساعات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها خلال الساعات القادمة، حيث يتم الانتهاء من مراجعة وتجهيز النتيجة في صورتها النهائية، حيث من المقرر ، أن تكون نتيجة الثانوية العامة 2025، جاهزة علي مكتب وزير التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة، استعداداً لاعتمادها رسميا من وزير التعليم محمد عبد اللطيف، وإعلان نسبة النجاح العامة وأوائل الثانوية العامة

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نتيجة الثانوية العامة 2025 على الخليج 365 خلال ساعات برقم الجلوس

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث سيتيح موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس خلال الساعات القادمة بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، حيث ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 بالدرجات.

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى الجارى 2024.2025، خلال الفترة من 15 يونيو الماضى حتى 10 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 800 الف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد امتحانات الثانوية العامة 2025، وشهدت الامتحانات انضباط وهدوء وخلو الأسئلة من الأخطاء، كما رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض المخالفات ومحاولات الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.

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