شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أصدق التهاني للسيد الرئيس، داعياً الله أن يُعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار.

وفي برقيته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المناسبة التاريخية ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة؛ من أجل إرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.