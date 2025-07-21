شكرا لقرائتكم خبر عن رطوبة مرتفعة.. الأرصاد تحذر من تخطى النسبة حاجز الـ98% بالسواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 21 يوليو 2025 إلى السبت 26 يوليو 2025.

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة بجميع أنحاء الجمهورية بعد ارتفاعها ، كما يلى :

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى :

العظمى ليلا 80- 85 %

الصغرى نهارا 35- 40 %

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 90- 98 %

الصغرى نهارا 50- 60 %

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 50- 65 %

الصغرى نهارا 20- 30 %

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30- 35 %

الصغرى نهارا 10- 15 %



ويشهد اليوم الإثنين 21 يوليو، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الانحاء نهارا ، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناه ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 33 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.