شكرا لقرائتكم خبر عن سجل بياناتك الآن.. طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة من ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

يتزايد بحث طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن نتيجة الثانوية العامة، خاصة بعد أن كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم، أنه تمّ الانتهاء من رصد وتقدير الدرجات وتطبيق درجات الرأفة بـ نتيجة الثانوية العامة 2025.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس عبر الخليج 365

وأوضحت أن النتيجة بمرحلة التجميع النهائي وتجهيزها في شكلها النهائي، لتحديد أسماء الأوائل خلال الساعات القليلة المقبلة، كما شددت الوزارة على أن درجات الرأفة يتم منحها وفقاً لقواعد وضوابط محددة وليس بشكل عشوائي.

وفي هذا الصدد، حصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بشكل حصري، حيث سيتم نشر النتيجة كاملة فور اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم. ويتيح الموقع للطلاب الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس فقط، حيث ستظهر درجات كل مادة والمجموع الكلي للطالب بشكل واضح ومجاني.

ومن خلال موقع ”الخليج 365” يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الموقع والضغط على نتيجة الثانوية العامة 2025، واتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة:

- اكتب الاسم.

- اكتب رقم الجلوس.

- اختر الشعبة.

- اختر المحافظة.

- سجل البريد الإلكتروني.

- اكتب رقم التليفون.