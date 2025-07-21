شكرا لقرائتكم خبر عن "بحوث الصحراء" يبحث المراحل النهائية لتدشين قاعدة علمية لتحلية المياه عبر شبكة الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

- المركز القومي لبحوث الصحراء يقترب من استكمال قاعدة بيانات الشبكة القومية لتحلية المياه

بحث الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، مؤخرًا المراحل النهائية لإعداد القاعدة العلمية لـ الشبكة القومية لـ تحلية المياه. بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية، ويتم تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد شوقي أنه تم مراجعة آخر المستجدات الفنية والعلمية المتعلقة بالمشروع، تمهيدًا لإطلاق القاعدة العلمية على شبكة الإنترنت قريبًا.

تضمنت الزيارة جولة موسعة داخل الوحدات ذات الطابع الخاص والمعامل المركزية بمركز بحوث الصحراء. وشملت هذه الجولة وحدة تحليل المياه والتربة، برفقة الدكتور عبد الحميد الأعسر المشرف على المعامل المركزية. وقد تم خلال هذه المحطة استعراض أهداف الوحدة والأجهزة الحديثة المستخدمة في التحليل، كما تم زيارة معمل قياس النظائر، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد نسب شحن الخزانات الجوفية.

علاوة على ذلك، تم الاطلاع على إمكانيات وحدة التحليلات الدقيقة الخاصة بعينات النباتات والأنسجة الحيوانية. واستكشفوا أيضًا المعامل التابعة لـ مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه.

هذه المعامل مجهزة بتقنيات متقدمة مثل الميكروسكوب الإلكتروني، وأجهزة XRD و XRF، بالإضافة إلى معمل مخصص لقياس أداء الأغشية المستخدمة في تقنيات التناضح العكسي والأمامي، والتقطير الغشائي.

كما تم تفقد خط إنتاج أغشية ووحدات التحلية. كما اطلع الوفد على مخرجات المشاريع البحثية المتنوعة بالمركز. ومن أبرز هذه المشاريع وحدة التقطير الغشائي القادرة على تحلية المياه المصاحبة للبترول حتى تركيز 200 ألف جزء في المليون، بالإضافة إلى المشروع البحثي الخاص باستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة نظيف ومستدام لتشغيل محطات التحلية.

