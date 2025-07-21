شكرا لقرائتكم خبر عن خلفا للمحرصاوى.. شيخ الأزهر يكلف حسن الصغير برئاسة أكاديمية الأزهر العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القرار رقم (٢٦ أ) لسنة ٢٠٢٥م، بتكليف الدكتور حسن صلاح الصغير، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة - جامعة الأزهر، رئيسًا لأكاديمية الأزهر لتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ وأمناء الفتوى.

يأتي هذا التكليف خلفا للراحل الدكتور محمد المحرصاوى، في ضوء حرص الأزهر الشريف على دعم جهود التطوير المؤسسي في مجال الدعوة والفتوى، وتعزيز قدرات الكوادر العلمية والدعوية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التأهيل والتدريب، ويساعد في أداء الرسالة الدعوية على الوجه الأكمل، محليًا ودوليًا، وفقًا للمنهج الأزهري الوسطي المعتدل.