شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: عمال الديلفري بالملايين وملتزمون بتوفير الحماية لهم وفق المعايير الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير العمل محمد جبران، أن أعداد عمال توصيل الطلبات "الديلفري" في مصر قد تصل إلى الملايين، مشيرا إلى أن هذه الفئة تأتي ضمن أولويات الوزارة، باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "جبران" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا"، أن الوزارة تستهدف من خلال الحملة إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وبدء تطبيق خطة شاملة لضبط منظومة السلامة والصحة المهنية، تبدأ بعمال "الديلفري" وتمتد إلى فئات أخرى تعاني من نقص الحماية.

وأوضح الوزير أن الحملة تتضمن تنفيذ دورات تدريبية لتأهيل عمال التوصيل، وذلك بالتعاون مع الشركات والنقابات المعنية، تمهيدا لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وتوقيع غرامات على الشركات غير الملتزمة بمعايير السلامة.

وأشار إلى أن الوزارة ستطلق أكثر من حملة تفتيش بالتعاون مع المرور، للتأكد من التزام الشركات والعمال، وتوفير مهمات الوقاية بأسعار مخفضة، بما يضمن بيئة عمل آمنة ولائقة.

وتابع "جبران" أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بعمال المنصات الإلكترونية، ومن بينهم عمال الدليفري، التزاما بالاتفاقيات الدولية، ومعايير العمل الدولية، لافتا إلى أن مؤتمر العمل الدولي الأخير، شهد توقيعها اتفاقيات لحماية عمال المنصات.