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ماذا أفعل عند الشعور بالإجهاد الحرارى؟.. وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الإثنين، 21 يوليو 2025 12:40 م

قالت وزارة الصحة والسكان إنه عند الشعور بالإجهاد الحرارى يجب على أى شخص القيام بالتالى :-

- التوقف عن جميع الأنشطة مع الراحة.
- الانتقال إلي مكان أكثر برودة.
- يجب شرب الماء والسوائل الباردة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : فى حال عدم التحسن خلال ساعة واحدة يجب التواصل مع الطبيب.


الشعور بالإجهاد الحرارى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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