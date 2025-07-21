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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا أفعل عند الشعور بالإجهاد الحرارى؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالإثنين، 21 يوليو 2025 12:40 م
قالت وزارة الصحة والسكان إنه عند الشعور بالإجهاد الحرارى يجب على أى شخص القيام بالتالى :-
- التوقف عن جميع الأنشطة مع الراحة.
- الانتقال إلي مكان أكثر برودة.
- يجب شرب الماء والسوائل الباردة.
وتابعت وزارة الصحة والسكان : فى حال عدم التحسن خلال ساعة واحدة يجب التواصل مع الطبيب.
الشعور بالإجهاد الحرارى
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