شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس مستقبل صناعة الروبوتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جامعة حلوان، إن برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس يجمع بين الهندسة الميكانيكية والكهربائية والحاسوبية، ويهدف إلى تأهيل تكنولوجيين قادرين على تصميم وتطوير وتشغيل وصيانة الأنظمة الميكاترونية المعقدة التي تُستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات.

وتتمثل رؤية البرنامج في المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. كما يهدف البرنامج إلى تأهيل تكنولوجيين قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والمساهمة في حل المشكلات التكنولوجية المعقدة، والابتكار في مجال الأنظمة الميكاترونية.

وتتضمن أهداف البرنامج توفير التعليم النظري والعملي، وتوفير المعارف والمهارات اللازمة في مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والحاسوبية، وتدريب الطلاب على استخدام أحدث التقنيات والأجهزة في مجال الميكاترونكس، وتشجيع الطلاب على المشاركة في أبحاث تؤدي إلى حلول مبتكرة للمشكلات الهندسية، وتطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي، بالإضافة إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل.

وتكون مجالات العمل في الميكاترونكس في تصميم وتطوير وصناعة الروبوتات الصناعية والخدمية، وصناعة الطيران، وتصميم وتطوير أجهزة التحكم في الطائرات والمركبات الفضائية، وصناعة الأجهزة الطبية، وصناعة الأتمتة، وصناعة الطاقة المتجددة، وتصميم وتطوير أنظمة التحكم في توربينات الرياح والألواح الشمسية.