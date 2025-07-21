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وزارة الصحة توضح جهود مبادرة إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة

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القاهرة - سامية سيد - كتب ــ وليد عبد السلام

الإثنين، 21 يوليو 2025 10:14 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 والتى شملت :-

- إجراء 2 مليون و783 ألفاً و916 عملية جراحية.

- استقبال 290 ألفًا و226 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

- متابعة بلغت 257 ألفًا و600 حالة بداية من أول يوليو 2023 وحتى الثامن من يوليو من العام الجاري.

- خدمات المبادرة مجانية بالكامل والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية.

- التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني

http://wlms.smcegy.com /


مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

 


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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