شكرا لقرائتكم خبر عن تباين آراء القراء حول تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء. وأيد 94% من القراء تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء، بينما رأى 6% من القراء تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء.

نتيجة الاستطلاع

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