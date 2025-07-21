شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم طلاب الأزهر يؤدون امتحانات الدور الثانى فى مواد الرياضيات والعلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الصف الثالث الابتدائى الأزهرى امتحان الدور الثانى، اليوم، الاثنين، فى مادتى التربية الإسلامية والرياضيات، فيما يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى امتحاناتهم فى مادتى التربية الإسلامية والعلوم، كما يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الاعدادى امتحاناتهم فى مادتى أصول الدين ورقة أولى " التفسير و الحديث ومادة العلوم.

كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى الامتحان فى مادتى البلاغة والهندسة، أما طلاب القسم الأدبى فيؤدون الامتحان فى مادتى البلاغة والمنطق القديم، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى الامتحان فى مواد الحديث والصرف والانشاء، أما الصف الثانى الثانوى القسم الأدبى فيؤدون الامتحان فى مواد الحديث والفلسفة والمنطق والانشاء.