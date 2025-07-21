شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق 23 يوليو.. جداول امتحانات الدور الثانى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالإثنين، 21 يوليو 2025 06:00 ص
يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواعيد امتحانات جميع المراحل التعليمية.
وتسهيلًا على الطلاب، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جداول امتحانات الدور الثاني في محافظة الجيزة، والتي تنطلق 23 يوليو المقبل، حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الابتدائي
- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي الرياضيات ومحتوى متعدد.
- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية. ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي
- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.
- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT.
- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الرياضيات. ثالثًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي
- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.
- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT.
- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
-الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الرياضيات. رابعًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي
- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.
- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT.
- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الرياضيات. خامسًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي
- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة العلوم.
- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء.
- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الهندسة.
- الخميس 31-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية. سادسًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الإعدادي
- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.
- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة العلوم.
- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء.
- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الهندسة.
- الخميس 31-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية. سابعًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي
- الأربعاء 6-8-2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
- الخميس 7-8-2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- السبت 9-8-2025: امتحان مادة الهندسة.
-الأحد 10-8-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.
- الإثنين 11-8-2025: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.
- الثلاثاء 12-8-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية "خاص بالسعيدية". ثامنًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي
- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتربية الوطنية (أنا المصري).
- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة العلوم المتكاملة (الكيمياء – الفيزياء – الأحياء).
- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة الرياضيات.
- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الثانية.
- الخميس 31-7-2025: امتحان مادة التاريخ. تاسعًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي
- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية (عام).
- الأحد 27-7-2025: امتحان مواد الأحياء (علمي) والجغرافيا (أدبي) واللغة الأجنبية الثانية (عام).
- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الرياضيات البحتى (علمي) والرياضيات (أدبي).
- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مواد الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي)، والتربية الوطنية (عام).
- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادتي التاريخ (أدبي) والفيزياء (علمي).
- الخميس 31-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي).
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