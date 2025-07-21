أخبار مصر

ما حكم المسؤلية عن خطية لم ترتكب فى المسيحية؟

0 نشر
0 تبليغ

  • ما حكم المسؤلية عن خطية لم ترتكب فى المسيحية؟ 1/2
  • ما حكم المسؤلية عن خطية لم ترتكب فى المسيحية؟ 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم المسؤلية عن خطية لم ترتكب فى المسيحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد الأحمدى

الإثنين، 21 يوليو 2025 05:00 ص

يتساءل العديد من المواطنين الأقباط حول المسؤلية عن خطية لم ترتكب في المسيحية، الأمر الذى أوضحه قداسة البابا شنودة الثالث في كتابه سنوات مع الناس.

وجاء رد قداسة البابا شنودة الثالث: لعلك تظن أيها الأخ أن الخطية الوحيدة هي خطية العمل! كلا، فالعمل هو آخر مرحلة للخطية، إنما الخطية تبدأ أولاً فى القلب بمحبة الشر واستجابة القلب له، ثم تتدخل في دور التنفيذ، فإن نفذت تكون قد كملت. وإن لم تنفذ يدان الإنسان على خطيته بالقلب والشهوة والنية وبالفكر.

وماذا كانت خطية الشيطان سوى خطية قلب حيث يقول له الوحي الإلهي: «وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السموات، أرفع كرسي فوق كواكب الله.. أصير مثل العلي» (إش ١٤: ١٣، ١٤). بمجرد أنه قال ذلك في قلبه، كان كافياً لسقوطه من علو مرتبته.


المسؤلية عن خطية لم ترتكب

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements