شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشتري موبايل جديد تعرف على أهم النصائح لضمان حقك والان مع تفاصيل الخبر

مع تنوع الماركات والعروض على الهواتف المحمولة، يتساءل كثير من المواطنين عن كيفية الشراء الآمن الذي يضمن حقوقهم ويمنع الوقوع في فخ المنتجات المقلدة.

وفي هذا الإطار، أصدر جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند شراء هاتف محمول:

1. حدد المواصفات والإمكانيات اللي تناسب احتياجك، واعمل مقارنة بين أكثر من نوع وسعر قبل اتخاذ القرار.

2. راجع مدة الضمان وشروطه بدقة، وتأكد أنها مكتوبة بوضوح في المستندات الرسمية.

3. اعرف أماكن وعناوين مراكز الصيانة المعتمدة التابعة للعلامة التجارية للهاتف.

4. اطلب فاتورة ضريبية رسمية من محل البيع، فهي سند قانوني مهم لضمان حقك.

5. افحص الهاتف جيدًا قبل استلامه، وتأكد من سلامة الشاشة والهيكل، وخلوه من أي كسر أو خدش، وتحقق من وجود كل الإكسسوارات الأصلية.

ويؤكد الجهاز أن الحفاظ على حقوق المستهلك يبدأ من الوعي بخطوات الشراء السليمة، مشددًا على أهمية التواصل مع الجهاز في حال وجود أي مشكلة عبر الخط الساخن 19588 أو الموقع الرسمي لتقديم الشكاوى.

