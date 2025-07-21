شكرا لقرائتكم خبر عن 40 درجة فى الظل.. الأرصاد تحذر من ارتفاع تدريجى بالحرارة بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الاثنين 21 يوليو 2025 إلى السبت 26 يوليو 2025، تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية (34:32) القاهرة الكبرى (37 : 40)، جنوب البلاد (38 : 44).

ويشهد غدا الاثنين 21 يوليو، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الانحاء نهارا، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً وفى الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع غدا، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناه ووسط سيناء.



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 33 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.