شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية حتى 30 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم لأداء اختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري، حرصًا على مصالح أبنائنا الطلاب.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2025، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 30/7/2025، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

جدير بالذكر أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025، تشمل الآتي:

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور).

٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان.

٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان.

٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

٦. كليات علوم الرياضة.

هذا، ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.