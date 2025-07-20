شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإيران يؤكد أهمية مواصلة المشاورات مع مصر لتعزيز الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أهمية مواصلة المشاورات مع مصر بهدف توسيع العلاقات وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك خلال لقائه الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة مجتبى فردوسي بور.

وذكرت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية، اليوم الأحد، أن فردوسي بور أجرى محادثات الليلة الماضية مع عراقجي قبل أن يغادر إلى مصر، حيث قدم خلال اللقاء تقريرا عن الوضع الحالي للعلاقات بين طهران والقاهرة وخطة مقترحة لتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عراقجي عن سعادته بالاتصالات والاجتماعات المتزايدة بين المسؤولين الإيرانيين والمصريين.

وشغل فردوسي بور سابقًا منصب القائم بأعمال إيران في الأردن ولبنان ورئيس مركز دراسات الخليج العربي والشرق الأوسط في معهد الدراسات السياسية والدولية.