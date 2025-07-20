شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل نظيره بدولة جزر القمر لبحث تعزيز الجهود الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، محمد أحمد عثمان وزير الداخلية بجمهورية القُمر المُتحدة والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

كما صرح الوزير الضيف بأن زيارته تأتى توطيداً للعلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولي البلدين، مُعرباً عن تقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المُستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم لمُساندة دول القارة الأفريقية ، مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من المواقع الشرطية بالوزارة وتطلعه لاستفادة كوادر الشرطة القُمرية منها فى شتى مجالات العمل الأمني.

ومن جانبه، أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة الوزير القُمرى والوفد المرافق للقاهرة، وحرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون مع الأجهزة الأمنية للدول الشقيقة، فى ضوء عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتي وشعبي البلدين ، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبي للجانب القمري فى كافة المجالات الشرطية، انطلاقا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.