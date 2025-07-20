شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحتضن فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى شباب المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت جامعة القاهرة برئاسة د.محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، فعاليات النسخة الرابعة من "ملتقى شباب المعرفة" تحت شعار "اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية"، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، والأستاذ جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والتى تستمر فعالياتها علي مدار يومي 20 و21 يوليو الجاري، في إطار الشراكة المستمرّة بين الطرفين لتحفيز الابتكار وتعزيز دور الشباب في تطوير مسارات المعرفة وتمكينهم من المساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة لمجتمعاتهم.

وفي مستهل كلمته، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة لاستضافة الجامعة للنسخة الرابعة من ملتقى شباب المعرفة، بإعتبارها المنارة الفكرية التي أنارت الشرق ، وأعرق منابر العلم في الشرق الأوسط وستظل منارة للتنوير وحصن الهوية وراية النهضة القومية، مؤكدًا أن الشباب العربي لابد أن يكون لهم دور من خلال التعرف علي الشخصيات العامة التي مثلت العالم العربي في مجال المعرفة، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تؤكد علي ضرورة استثمار رأس المال البشري بإعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن الملتقي يُعقد في إطار الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز الابتكار والمعرفة، ودفع عجلة التنمية المُستدامة، وتمكين الشباب لصياغة مستقبل اقتصادي معرفي، باعتبار أن المعرفة هي المحرك الأساسي للتقدم في عالمنا الحديث، مؤكدًا حرص وزارة الشباب والرياضة علي تطوير قدرات الشباب المصري وتحويل تصوراته إلى مستقبل مالي واقتصادي لبناء المعرفة باعتبار أن الشباب هم الأكثر فهمًا للتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، لافتًا إلى أن الملتقي يستهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب، والاعتماد علي البحث العلمي والابتكار لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المختلفة ومحو الأمية الرقمية، وأن الوزارة تمتلك القوة الشبابية الفاعلة وتُطلق برامج لبناء القدرات الشبابية وتنفذ عدة مشروعات تستهدف دعم الابتكار، بالإضافة إلي الأنشطة الرياضية المختلفة.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالحضور داخل جامعة القاهرة العريقة التي تمثل صرحًا أكاديميًا ومنارة للعلم والمعرفة، ومهدًا لكبار المفكرين والعلماء وقادة الفكر في مصر والعالم العربي منذ أكثر من قرن من الزمان، مشيرًا إلي أن النسخة الرابعة من ملتقي شباب المعرفة تجمع بين طموحات الشباب العربي ورؤية مؤسسات عريقة تؤمن بأن المعرفة هي الركيزة الأساسية لصناعة المستقبل، مثمنًا جهود وزارة الشباب والرياضية المصرية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لتعاونهم البناء الذي يُجسد روح التكامل العربي في دعم الشباب وتمكينهم من خلال العلم والمعرفة والتقنيات الحديثة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المعرفة أصبحت في الوقت الراهن القوة الأكثر تأثيرًا في مسارات التنمية والتحول الاقتصادي والاجتماعي، وأن جامعة القاهرة انطلاقًا من مسؤليتها التاريخية والأكاديمية تؤمن بأن الجامعات ليست فقط مؤسسات تعليمية بل هي محركات للنهضة وحواضن للإبداع ومنصات لبناء الانسان القادر علي قيادة التغيير، مشيرًا إلى إطلاق الجامعة استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي والتي تُعد أول استراتيجية جامعية من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وأسست أول شركة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، وما واكب ذلك من تعزيز للبحث العلمي التطبيقي ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتوجيه المعرفة نحو خدمة المجتمع وصناعة السياسات العامة.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن ملتقي شباب المعرفة لا يمثل فقط فرصة لاكتساب المهارات والتفاعل مع أحدث التوجهات العالمية بل يُعد دعوة مفتوحة لكافة الشباب العربي ليكونوا شركاء فاعلين في رسم ملامح الغد وصناعًا للتغيير الإيجابي، موجهًا كلمته للشباب من مختلف الدول العربية مؤكدا أنهم هم الأمل والطاقة التي ستعيد تشكيل خريطة المستقبل، وأن يجعلوا من المعرفة سلاحهم ومن التعاون العربي مسارهم وأن يجعلوا الطموح طريقهم نحو التميز، متطلعًا إلي أن يكون الملتقي نقطة انطلاق فاعلة لأفكار جديدة وشراكات ملهمة ومبادرات تقود المنطقة العربية إلي آفاق أوسع من التنمية والاستدامة.

وقال رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للملتقى، إن الجلسة قدمت نموذجا مثاليا لمحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم اطلاقها في مارس 2023 والتي كان أحد أهم محاورها هو محور " التكامل"، حيث تضمنت الجلسة مشاركة وزارة الشباب والرياضة وجامعة القاهرة ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، وأن هذا التكامل لأغراض التنمية وأهم وجه لأوجه التنمية هو التنمية البشرية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب واتخذت العديد من الخطوات في هذا الإطار من بينها، إطلاق استراتيجيتها للذكاء الإصطناعي، وأطلقت إطلاق الإصدار الأول من سياسة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لكافة منتسبي الجامعة، للتأكد من سلامة المعلومات وتحقيق الاستفادة القصوي منها، وأنشأت مكتب لحماية حقوق الملكية الفكرية بإعتبار أن القانون يحمي الفكر ولايحمي الفكرة، وأن الجامعة بها أكثر من 142 مركز بحثي وخدمي تقدم معلومات ومعارف للطلاب من داخل الجامعة وخارجها، مؤكدًا تقديم الجامعة الدعم الكامل للشباب والعمل علي إكسابهم المهارات والمعارف، وأن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025-2030 تأتي في إطار رؤية مصر 2030 .

وقال الأستاذ جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن تنظيم الملتقى في نسخته الرابعة يأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية للمؤسسة والتي تضع تمكين الشباب في صميم توجهاتها، إيمانًا منها بأن الشباب هم القوة الأكثر تأثيرًا في الوقت الحاضر وهم المحرك الأهم للمستقبل، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة للدولة تؤمن بأن الإستثمار في المعرفة هو الإستثمار الحقيقي في الإنسان وهو الأساس الذي تُبني عليه الأمم وتقدمها، موجهًا الشكر لجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبا، على استضافة هذا الحدث الذي يمثل نقطة جديدة للانطلاق نحو مستقبل عربي أكثر معرفة، وأكثر إشراقا، وشبابا.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن تحولات معرفية واقتصادية متسارعة تقودها التكنولوجيا، التي تُعيد رسم ملامح سوق العمل والاقتصاد، كما يعمل الإعلام الرقمي على تشكيل الوعي الجمعي، وهو ما يُظهر الحاجة المُلحة لتعزيز مهارات التعلم مدى الحياة، والقدرة على التكيف والابتكار والريادة، مؤكدًا أن الملتقي يُمثل منصة تفاعلية تفتح المجال أمام الشباب العربي للحوار وتبادل التجارب واستكشاف فرص جديدة لبناء قدراتهم، والمساهمة في تشكيل واقع أفضل لمجتمعاتهم، لافتًا إلي محاور الملتقي والتي تشمل ريادة الأعمال، والتحديات التي تواجه المشروعات الناشئة، ومواجهة المعلومات المُضللة في العصر الرقمي، وتكامل التعليم الرسمي وغير الرسمي، والتعلم مدى الحياة، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ودور الفنون في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا وابتكارًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة – برنامج الأمم المتحدة الانمائي، أننا نعيش في عصر تتسارع فيه التغيرات التكنولوجية بشكل غير مسبوق، وتقود هذه التحولات ثورة الذكاء الاصطناعي وأن مايقرب من 44%من المهام الحالية لسوق العمل العالمي مهددة بالانتهاء، وانه سيتم اطلاق 97 مليون وظيفة جديدة نتيجة التحول نحو الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلي أن العالم يعاني في الوقت الراهن من فجوة في المهارات وهو ما يدعو للحاجة إلي تطوير مهارات العاملين بحلول عام 2027، معلنًا عن توفير 500 منحة تعليمية بتكلفة تبلغ 200 ألف دولار لوزارة الشباب والرياضة لإعادة تأهيل وتدريب الشباب العربي.

وأضاف الدكتور هاني تركي، أن الشباب دون سن الثلاثين يشكلون أكثر من 60% من السكان، وأن مصر يوجد بها نحو 30 مليون شاب وشابه قادرين علي قيادة التطوير والنمو إذا تم تزويدهم بالمهارات والمعرفة، وأن مجتمعات المعرفة تبدأ بتمكين الشباب وتوفير مهارات التحول الرقمي المختلفة لهم، مؤكدًا أن التحدي لايكمن في التعليم بل في تحويل المعرفة إلي فرص حقيقية للعمل والريادة والمشاركة المجتمعية، وأن النسخة الرابعة للملتقي تمثل منصة استراتيجية لبناء جسور بين الشباب وجعل المعرفة متاحة للجميع، وأن يصبح اقتصاد المعرفة أداة بين ايدينا وليس عبئًا علينا.

وتضمنت الجلسات النقاشية للملتقى "اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية، وصياغة سياسات تنموية فى عصر اقتصاد المعرفة، والتكامل بين الحكومات والمؤسسات الدولية فى دعم اقتصاد المعرفة وراس المال البشري فى عصر اقتصاد المعرفة"، وشارك فيها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحه والسكان، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

كما حضر فعاليات افتتاح الملتقي، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، والسيد عبد الباسط المرزوقي القائم بأعمال سفير دولة الإمارات بمصر، ، والدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة – برنامج الأمم المتحدة الانمائي، والسفيرة أميرة فهمي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات والموضوعات الدولية المتخصصة، والاستاذة ميرنا عارف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، والدكتورة سالي مبروك ممثلة عن منظمة الإيسيسكو، والأستاذ ياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وممثلي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وجمع غفير من الشباب المصري والعربي.

جدير بالذكر، أن الملتقي يُعد منصّة فكرية رائدة تستقطب الشباب وصُنّاع القرار من مختلف المجالات، لتبادل الرؤى والأفكار وبحث التحديات لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة ودعم ريادة الأعمال وتزويد الشباب بمهارات الاستعداد للمستقبل، وترسيخ التعاون الإقليمي والدولي بين مختلف الجهات المعنية بدعم الشباب.