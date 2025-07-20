شاهد أعمال إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة

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تنفذ وزارة النقل محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بـ ميناء الدخيلة، حيث يشمل المشروع إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم على رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية.

ويوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي 24 ألف حاوية، كما تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وتشهد الموانئ المصرية أعمال تطوير ضخمة تشمل تطوير الموانئ القائمة وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة بها بأعماق ومواصفات عالمية لاستقبال السفن العملاقة بما يخدم الاقتصاد المصرى ويواكب تطور السفن، وتشمل أعمال التطوير كافة الموانئ، ومن بين المشروعات الجارى تنفيذها إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، واستكمال وتطوير ميناء السخنة.



محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض (1)



محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض (2)



محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض (3)



محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض (4)