شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النيابات: حربنا على الإرهاب مستمرة وجهود عظيمة لرجال الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، إن ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بيانها الرسمي حول حركة "حسم الإرهابية" والتخطيط لمعاودة نشاطها مرة أخرى والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، إنما تؤكد أن حربنا على الإرهاب مستمرة، ويجب علينا الالتفاف جميعًا أفراد ومؤسسات وأحزاب ونقابات خلف الدولة من أجل الحفاظ علي الأمن والاستقرار.

وأكد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم في تصريحات صحفية اليوم : محاولة حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان العودة من جديد وهي بمثابة الذراع المسلح للجماعة إنما هي محاولة لخلق حالة من الفوضي وتصدير الرعب الي نفوس المواطنين، وتعكس كذلك خطورة المؤامرة لولا جهود رجال وزارة الداخلية العظيمة التي نجحت في القضاء علي ذلك المخطط الإرهابي والقضاء علي براثن الجماعات المتطرفة هي حرب طويلة الأجل، تلزمنا جميعًا الوقوف مع الدولة ونشر الوعي بين الجمهور بخطورة تلك الجماعات التي ثبت لنا جميعًا بأنها لاتزال تحاول العودة الي الحياة مرة اخري ونشر الفوضي والرعب.

وأضاف، ما نراه حولنا في المنطقة يؤكد أن محاولات تلك الجماعات العودة من جديد لن تتوقف حتى تحقق أهدافها الشيطانية، ولكن الحالة المصرية مختلفة تمامًا في تركيبتها السكانية والجغرافية عن باقي الدول، فالشعب المصري الذي خرج في ثورة 30 يونيو لرفض حكم جماعة الاخوان لن يسمح بعودتها ولا المحسوبين عليها الي الساحة من جديد.