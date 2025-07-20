شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يبحث تطوير المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 02:36 م

عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، اجتماعًا بديوان عام المحافظة لبحث تطوير منطقتي الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف وجرزا بمركز العياط وتحويلهما إلى مناطق صناعية تتمتع بكل خدمات البنية التحتية اللازمة، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بـ القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير بيئة تشغيل آمنه وجاذبة للمستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية.

وتناول الاجتماع مناقشة الاحتياجات الأساسية للبدء في تنمية المنطقتين فور انتهاء الدراسات الحالية التي يجريها أحد المكاتب الاستشارية لترفيق المنطقة.

حضر الاجتماع محمود فوزي رئيس جهاز الإشراف علي المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، وعبدالله حسين رئيس جهاز المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد والمهندس، وعلي اليماني رئيس جهاز المنطقة الصناعية بجرزا، وعصام أبو العلا رئيس جهاز شبكات مركز معلومات المرافق بالمحافظة وممثلي المكتب الاستشاري.



