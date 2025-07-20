شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة يطلق أغنية "ست الستات" لتحفيزهن على المشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهوده المتواصلة لدعم المشاركة السياسية للمرأة المصرية وتعزيز حضورها الفعّال في الحياة العامة، أطلق المجلس القومي للمرأة أغنية جديدة بعنوان "ست الستات"، بصوت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود عضوة المجلس، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

الأغنية من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي أسامة عبد الهادي، وإخراج حسام الحسيني، وتم اطلاقها عبر المنصات الرقمية الرسمية للمجلس.

وجهت المستشارة أمل عمار بخالص الشكر والتقدير الى الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود لتعاونها الكبير في خروج الأغنية والفيديو كليب الخاص بها بهذا الشكل المشرف، مؤكدة على أن هذا العمل الفني يأتي في إطار استراتيجية المجلس التي توظف أدوات "القوة الناعمة" وفي مقدمتها الفن، لنشر الوعي المجتمعي ودعم قضايا المرأة، كما عبّرت عن اعتزاز المجلس بالمرأة المصرية ودورها المحوري في صياغة ملامح الجمهورية الجديدة، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية وصناعة القرار.



وأضافت رئيسة المجلس، أن الأغنية تحمل رسالة واضحة تدعو النساء المصريات إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر انطلاقها مطلع الشهر المقبل، وكذلك انتخابات مجلس النواب، تأكيدًا على أن ممارسة المرأة لحقها الانتخابي تمثل واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يعكس نضج التجربة الديمقراطية المصرية.

يضم الفيديو كليب المصاحب للأغنية لقطات حية لنساء وفتيات من مختلف الأعمار والمهن والمحافظات، في مشهد بصري يعكس ثراء وتنوع الشخصية المصرية، ويُبرز الحضور الحقيقي للمرأة في شتى مناحي الحياة، من المهندسات والطبيبات والطالبات، إلى العاملات وسيدات الريف والحضر.



