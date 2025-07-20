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وزارة الصحة توضح خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بين الأطفال

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الأحد، 20 يوليو 2025 02:27 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التى  تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة والتى تتضمن :-

- متابعة مستمرة لحالة المولود

- تأهيل المولود المصاب

- تقديم الدعم النفسي للأسر

- متابعة المرض والحد من مضاعفاته

- تدريب الأسر على كيفية التعامل مع أطفالهم

- تدريب الأسر على إعداد وجبات تتناسب مع الطفل المصاب

- المبادرة تقدم خدماتها بالمجان


مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بين الأطفال

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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