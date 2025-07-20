شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة بغزة: أكثر من 900 شهيد و6000 مصاب ضحايا قصف مراكز المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 11:25 ص

أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، عن سقوط أكثر من 900 شهيد و6000 مصاب ضحايا قصف مراكز المساعدات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت وزارة الصحة بغزة: 600 ألف طفل تحت 10 سنوات حياتهم مهددة بسبب سوء التغذية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.