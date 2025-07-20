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الرئيس السيسى يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور وزير الدفاع

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الرئيس السيسى يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور وزير الدفاع

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد الجالى

الأحد، 20 يوليو 2025 01:31 م

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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