شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تعرض أسماء قيادات "حسم" الهاربين والمخططين لعمليات إرهابية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

عرضت وزارة الداخلية مقطع فيديو لضبط قيادات "حسم" الهاربة والذين خططوا لعمليات عدائية ضد منشآت حيوية بمصر.

استمرارا لجهود وزارة الداخلية في الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، والتصدي لكافة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني، وإثارة الفوضى داخل البلاد، فقد وردت معلومات تتضمن اضطلاع حركة حسم "الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية" الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدي الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية، لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدي الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.