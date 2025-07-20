شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: "حياة كريمة" تُغير وجه القرى.. شرايين التنمية تنبض فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله ما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي انطلقت بتحرك شامل وسريع من مختلف مؤسسات الدولة، لتنفيذ أهدافها بتوفير حياة كريمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى معيشتهم، عبر تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، وقد استطاعت المبادرة بمشروعاتها إحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المواطنين داخل التجمعات الريفية المستهدفة.

وسلط الفيديو الضوء على مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية كنموذج واقعي لما أحدثته المبادرة من نقلة نوعية في الريف المصري، حيث تغير وجه القرى التابعة له بفضل ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية.

وخلال الفيديو، أكد المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، أن المبادرة شهدت اهتمامًا كبيرًا بالمركز، حيث تم تنفيذ 907 مشروعات في 41 قرية من ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، شملت تطوير البنية التحتية، وإنشاء مجمعات حكومية، وزراعية، ومحطات مياه شرب، ووحدات صحية، ومدارس، وتأهيل طرق.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد الطحاوي، مسؤول متابعة مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الشرقية، أن المبادرة حققت تنمية شاملة في مختلف المجالات، سواء مشروعات البنية التحتية أو الخدمات الحيوية، مما ساهم في تحسين حياة المواطنين بشكل ملموس، لافتًا إلى أن مركز الحسينية يعد أحد أكبر مراكز المحافظة، وقد تم الانتهاء من نحو95% من مشروعات المبادرة به.

وأوضح "الطحاوي" أن المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المركز شملت إدخال الصرف صحي لـ 41 قرية، وتوصيل الغاز الطبيعي لـ 37 قرية، بالإضافة إلى إنشاء 10 مراكز تكنولوجية، وافتتاح عيادات طب أسرة بهدف الحفاظ على صحة المرأة الريفية، بجانب تنفيذ وحدتين إنتاجيتين للملابس الجاهزة ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما أعرب عدد من المواطنين خلال الفيديو عن سعادتهم بما تحقق من مشروعات وخدمات غيرت ملامح قراهم، مؤكدين أن المبادرة أعادت الحياة من جديد للقرى من خلال توفير بيئة معيشية أفضل، ومرافق خدمية.

وأشار المواطنون أن إنشاء المدارس والوحدات الصحية ومكاتب التموين، إلى جانب إدخال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ساهم بشكل مباشر في تخفيف معاناتهم اليومية، مجمعين على أن "حياة كريمة" لم تكن مجرد مشروعات، بل رؤية شاملة للتنمية تم تنفيذها على أرض الواقع.