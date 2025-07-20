أخبار مصر.. قبول استقالة وزيرة البيئة وتكليف منال عوض بمهام الوزارة مؤقتا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قبول رئيس الوزراء استقالة وزيرة البيئة وتكليف وزيرة التنمية المحلية بمهام الوزارة مؤقتا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء يقبل استقالة وزيرة البيئة ويكلف وزيرة التنمية المحلية بمهام الوزارة مؤقتا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بقبول الاستقالة المقدمة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كما أصدر قراراً آخر بتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير البيئة، بالإضافة إلى مهام منصبها، وذلك لحين تعيين وزير جديد للبيئة.

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حرصه على متابعة ورصد أحدث التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية أو وكالات التصنيف العالمية التي تتناول مصر أو تدخل في نطاق اهتمام الشأن المصري بهدف العمل على تحليلها ودراستها كجزء من استراتيجية عمله لأجل إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة وتقديم التوصيات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية استنادًا إلى منهجيات علمية وتقارير دولية مع تزويد دوائر صنع القرار بأحدث الإحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات، فضلاً عن السعي المستمر بهدف تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية. وزارة النقل تعلن عن حاجتها لشغل وظائف لتشغيل وصيانة المونوريل أعلنت وزارة النقل عن حاجتها لشغل وظائف لتشغيل وصيانة المونوريل، حيث أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو E.C.M، عن حاجتها لشغل وظائف بنظام التعاقد لتشغيل وصيانة قطار المونوريل. في إطار التزامها الراسخ بتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حصول 7 منشآت جديدة للرعاية الصحية الأولية على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، ليصل إجمالي المنشآت المعتمدة إلى 61 منشأة. وزارة الصحة: اعتماد 7 منشآت رعاية أولية من GAHAR والإجمالى 61 منشأة معتمدة وزارة النقل تعلن عن حاجتها لشغل وظائف لتشغيل وصيانة المونوريل

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