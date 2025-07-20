شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى تزور ”الخليج 365” وتشيد بدور الصحافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت مؤسسة الخليج 365، السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في زيارة مميزة تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بدور الإعلام المصري، وتقديره للمؤسسات الصحفية الرائدة في المنطقة.



سفيرة الاتحاد الأوروبى فى مصر

بدأت السفيرة جولتها داخل مقر المؤسسة، حيث رافقها عدد من قيادات التحرير، واطلعت خلالها على صالة التحرير الرئيسية، التي تنتج فيها الأخبار والتقارير والتحقيقات، سواء الخاصة بالموقع الإلكتروني أو النسخة الورقية للجريدة، كما تفقدت الأقسام الصحفية المتخصصة، واطلعت على آليات العمل التحريري وأساليب التحقق من المعلومات، مشيدة بالمهنية العالية لفريق العمل، ودوره في مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية محليًا ودوليًا.



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(60)

وتضمنت الزيارة جولة داخل استوديوهات الخليج 365 المخصصة لتسجيل حلقات التليفزيون والبودكاست، حيث أبدت إعجابها بالتقنيات الحديثة المستخدمة، والاهتمام بالمحتوى المرئي والمسموع كوسائل اتصال فعّالة مع الجمهور، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(13)

وفي سياق الزيارة، التقت السفيرة أنجلينا إيخهورست الكاتب الصحفي الكبير أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والصحفية علا الشافعي، رئيسة تحرير الجريدة، ومحمود جاد مساعد رئيس التحرير، حيث دار نقاش موسع حول دور الإعلام في دعم التفاهم بين الشعوب، وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(16)

كما سجلت السفيرة حلقة بودكاست خاصة مع الصحفية هناء أبو العز، في برنامج cross talk” “ تحدثت خلالها عن طبيعة عملها في القاهرة، ورؤيتها لدور مصر الإقليمي في محيطها العربي والأفريقي، إضافة إلى الملفات المشتركة بين القاهرة وبروكسل، وعلى رأسها قضية غزة، والهجرة، والطاقة، والاستقرار الإقليمي، مؤكدة على أهمية التنسيق المشترك في ظل التحديات المتسارعة التي تمر بها المنطقة.



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(8)

ولم تغب الجوانب الإنسانية والشخصية عن اللقاء، إذ أعربت السفيرة عن حبها الكبير للحياة في مصر، مؤكدة أنها تشعر بانتماء حقيقي إلى هذا البلد، وتقدر دفء الشعب المصري وكرم ضيافته ، وقالت: "مصر ليست فقط دولة مهمة إقليميًا، بل هي بلد جميل نابض بالحياة والتاريخ، وشعبها يتمتع بحس إنساني وثقافي عالٍ ومصر عظيمة".



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(10)

وفي نهاية الزيارة، عبرت إيخهورست عن امتنانها للاستقبال الحافل من فريق ”الخليج 365”، مشيرة إلى أن الإعلام المهني والمسؤول يلعب دورًا محوريًا في بناء جسور التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، وفي تسليط الضوء على قصص النجاح والتحديات التي تواجهها شعوب المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بالتواصل المباشر مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع المصري، وتأكيدًا على أهمية الإعلام كأحد أركان الشراكة والتفاهم بين الشعوب والدول.



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(11)

وتتمتع السفيرة أنجلينا إيخهورست بسجل دبلوماسي حافل وخبرة واسعة في العمل الأوروبي والدولي، حيث تولت منصبها الحالي كرئيسة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية في نوفمبر 2024. وشغلت سابقًا منصب مدير عام إدارة أوروبا في هيئة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل (2020-2024)، وكانت مسؤولة عن التواصل الاستراتيجي في أنحاء أوروبا، كما شغلت منصب المدير العام لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى (2019-2020)، ونائب المدير العام ومدير شؤون أوروبا الغربية وغرب البلقان وتركيا (2015-2019)، حيث كانت المفاوض الرئيسي في حوار بلغراد وبريشتينا.



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(32)

كما عملت سفيرة للاتحاد الأوروبي في لبنان من 2011 إلى 2015، ورئيسة لقسم الشؤون السياسية والاقتصادية في بعثة الاتحاد لدى سوريا (2008-2010)، وقادت عددًا من مبادرات التعاون في الأردن بين 2004 و2008.



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(38)

ويذكر أن إيخهورست بدأت مسيرتها المهنية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في مجالات السياسات والشراكة الأورومتوسطية، كما عملت سابقًا مع الأمم المتحدة ومنظمة إنقاذ الطفولة، ولديها خلفية أكاديمية قوية في القانون الدولي ودراسات الشرق الأوسط.



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(42)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(67)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(1)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(3)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(5)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(7)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(8)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(10)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(11)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(13)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(14)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(15)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(16)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(19)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(20)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(22)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(23)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(24)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(27)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(28)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(29)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(30)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(32)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(34)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(35)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(36)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(37)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(38)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(39)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(41)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(42)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(43)



جولة-مندوبة-الاتحاد-الاوروبي-تصوير-خالد-كامل16-7-2025-(44)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(10)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(11)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(13)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(21)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(23)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(45)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(47)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(48)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(51)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(53)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(57)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(60)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(62)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(66)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(67)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(68)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(70)



زياره-رئيسة-بعثه-الاتحاد-الاوربي-لمقر-اليوم-السابع-تصوير-حسن-محمد16-7-2025-(71)