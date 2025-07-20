شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار استبدال مسمى محكمة جنوب أسيوط الابتدائية لاسم آخر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 09:25 ص

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل المستشار عدنان فنجرى باستبدال مسمى محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، بمسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أينما ورد بقرارى وزير العدل رقمي 7519 لسنة 2023، و 4727 لسنة2024.

كما نشرت الجريدة قرار وزير العدل بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الآتية "مدينة المنشأة، مركز المنشأة في محافظة سوهاج"، ويعدل تاريخ سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر محافظة الجيزة الصادر بالقرار الوزاري رقم 2525 لسنة 2025 ليكون بداية السريان من تاريخ 2025/6/21 بدلا من 11 أكتوبر 2025.



القرار



قرار وزارة العدل



قرار العدل



القرار



قرار وزير العدل