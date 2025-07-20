شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. اكتشف مستقبل التميز بكلية التمريض جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار استعدادات طلاب الثانوية العامة لاختيار مستقبلهم الجامعي، تتألق كلية التمريض بجامعة حلوان كوجهة أكاديمية متميزة تجمع بين الريادة العلمية والتطبيق العملي في واحدة من أهم المهن الإنسانية، حيث تأسست الكلية عام 2006 وبدأت الدراسة بها في العام التالي، لتشق طريقها بثبات نحو التميز بحصولها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ما يعكس التزامها المستمر بأعلى معايير الجودة الأكاديمية والمهنية.

تتبنى الكلية رؤية طموحة للريادة في مجال التمريض على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتسعى من خلال منظومتها التعليمية والبحثية إلى تقديم تعليم راقٍ يواكب التطورات العلمية الحديثة، ويرتكز على إعداد خريج قادر على المنافسة، مزود بالمهارات المعرفية والتقنية التي تؤهله لتلبية احتياجات سوق العمل الصحي المتغير، مع الالتزام الكامل بأخلاقيات المهنة والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحظى كلية التمريض بجامعة حلوان بمكانة فريدة كونها المؤسسة الصحية الوحيدة التي تخدم مدينة حلوان، كما تتميز ببنية تحتية قوية تشمل معامل متخصصة في تنمية المهارات التمريضية في شتى التخصصات، بالإضافة إلى معامل معتمدة من منظمة اليونسكو للتدريب على الشهادة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، فضلًا عن تجهيز الكلية بأحدث الأجهزة التدريبية التي تعزز من قدرات الطلاب وتؤهلهم للتعامل مع بيئات العمل الحقيقية بكفاءة وثقة.

تمنح الكلية درجة البكالوريوس في علوم التمريض بعد اجتياز برنامج دراسي مدته خمس سنوات، تتضمن سنة تدريبية إلزامية في المستشفيات والمؤسسات الصحية تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس، كما تقدم درجات علمية متقدمة تشمل الدبلومات، والماجستير، والدكتوراه، لتتيح للطالب مسارات متعددة في التعليم المستمر والتخصص العلمي الدقيق.

تضم الكلية عددًا من الأقسام الأكاديمية التي تغطي مختلف مجالات التمريض مثل تمريض صحة البالغين، إدارة التمريض، تمريض صحة المجتمع، تمريض الأطفال، التمريض النفسي والصحة العقلية، وتمريض صحة الأم وحديثي الولادة، ما يعكس تنوع التخصصات وقدرة الكلية على تلبية متطلبات الرعاية الصحية بمفهومها الشامل.

وتقدم الكلية برنامجين متميزين هما البرنامج التخصصي والبرنامج المكثف، كما يبلغ عدد برامج الدراسات العليا بها ٤٦ برنامجًا تشمل دبلومات تخصصية وبرامج للماجستير والدكتوراه، ما يعكس عمق التكوين العلمي واتساع آفاق البحث الأكاديمي داخل الكلية.

كلية التمريض بجامعة حلوان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي بيئة علمية متكاملة تُصنع فيها الكفاءات وتُبنى فيها القدرات وتُزرع فيها القيم، لتخرج جيلاً قادرًا على خدمة الإنسان والارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر وخارجها.