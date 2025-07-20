شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الأنبا بيجول رئيسًا لرابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اختيار الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (دير المُحرق)، رئيسًا لرابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط (ATIME)، وذلك بترشيح أعضاء كنائس العائلة الأرثوذكسية الشرقية، ومباركة قداسة البابا تواضروس الثاني.

وتم انتخاب الأمانة التنفيذية للرابطة من كلٍ من الدكتور القس صموئيل رزفي عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بمصر، أمينًا تنفيذيًّا، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط أمينًا تنفيذيًّا مشاركًا عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية، والدكتور دانيال عيوش أمينًا تنفيذيًّا مشاركًا عن العائلة الأرثوذكسية، والدكتورة الأخت روز آبي عاد أمينًا تنفيذيًّا مشاركًا عن العائلة الكاثوليكية.

تُعد الرابطة واحدة من الهيئات التعليمية الهامة، وقد تأسست عام 1967، وأدرجت في عام 1975 تحت مظلة مجلس كنائس الشرق الأوسط.

وتهدف الرابطة إلى توثيق العلاقات بين الكليات والمعاهد الأعضاء، وتشجيع روح التعاون والحوار بين هيئات التدريس والطلاب، وتبادل الخبرات الأكاديمية واللاهوتية.

يذكر أن نيافة الأنبا شنودة، أسقف التعليم (المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث)، كان من أوائل رؤساء الرابطة في ستينيات القرن الماضي.