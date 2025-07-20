شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع تخرج لطلاب فنون تطبيقية حول متطلبات البيئة فى تصميم وإنتاج الزجاج والان مع تفاصيل الخبر

قدّم طلاب قسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مشروع التخرج (2) للعام الأكاديمي 2024-2025، تحت عنوان "متطلبات البيئة في تصميم وإنتاج الزجاج"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور شريف حسن عبد السلام عميد الكلية.

يهدف المشروع إلى تدريب الطلاب على مواجهة التحديات البيئية والتصميمية من خلال إيجاد حلول مبتكرة تجمع بين الجمال والكفاءة والإنتاجية، عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل الزجاج المعماري، والزجاج الصناعي، والزجاج الفني.

تناول المشروع في محوره الأول، "الزجاج المعماري"، تصميم عربات خدمة متنقلة لإعداد وتقديم الأغذية والمشروبات، تراعي متطلبات صغار رواد الأعمال من حيث المساحة المدمجة والتكلفة المناسبة وسهولة التنقل.

وفي المحور الثاني، "الزجاج الصناعي"، قدّم الطلاب نماذج تصميمية لوحدات إضاءة زجاجية تلائم طابع المنزل المعاصر، مع مراعاة البساطة والجمال والتكلفة الاقتصادية.

أما المحور الثالث، "الزجاج الفني"، فقد استعرض تصميمات مبتكرة لقطع فنية زجاجية مخصصة لتجميل فنادق القاهرة، مستندة إلى الطرز المعمارية والمواقع الجغرافية التي تعكس الطابع المحلي والهوية الجمالية.

وأشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بالمشروع وبتنوع محاوره، مؤكداً أن الجامعة تحرص على دمج البعد البيئي في مشروعات التخرج، وتعمل على تنمية مهارات طلابها في تحليل المشكلات وتقديم حلول قابلة للتنفيذ والتسويق، بما يعزز فرصهم في ريادة الأعمال وسوق العمل المحلي والدولي.

وأكد قنديل أن ما يقدمه طلاب قسم الزجاج هو انعكاس لتكامل الفكر الأكاديمي مع الرؤية الابتكارية، وهو ما يدعم دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أعرب الدكتور شريف حسن عبد السلام، عميد كلية الفنون التطبيقية، عن فخره بما أنجزه طلاب قسم الزجاج، مشيراً إلى أن المشروع يعكس جودة التعليم والتدريب العملي بالكلية، ويظهر قدرات الطلاب على تقديم تصميمات ترتبط بالواقع وتراعي الجوانب الجمالية والبيئية والاقتصادية. وأكد سيادته أن الكلية تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات التخرج كمنصة لإبراز المواهب وتحقيق التفاعل بين الطالب والمجتمع ومتطلباته.

وأشرف على تنفيذ المشروع نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، حيث قاد الفريق الدكتور محمد الخشاب رئيس القسم، وشاركه كل من الدكتور مصطفى عبد الرحيم، الدكتور محمد زينهم، الدكتورة رشا محمد علي، الدكتورة سمر جمعة، والدكتورة مريم الهلالي، والمعيدة آية طارق، مقدمين الدعم الأكاديمي والتقني للطلاب طوال مراحل التصميم والتنفيذ، حتى الوصول إلى النماذج النهائية التي تعكس مستوى متميزاً من الإبداع والاحترافية.