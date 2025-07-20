شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تسلم 7483 كشكا لغير القادرين بمحافظات الجمهورية ضمن جهود التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى تسليم عدد 7483 كشكا لغير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك تحت رعاية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين بالتعاون مع المديريات.

وتم تسليم عدد (1083) كشكا بمحافظة الجيزة ، وفى محافظة الفيوم تم تسليم عدد (922) كشكا، وفى محافظة بني سويف تم تسليم عدد (1098) كشكا، وفى محافظة المنيا تم تسليم عدد (214) كشكا، وفى محافظة أسيوط تم تسليم عدد (242) كشكا، وفى محافظة سوهاج تم تسليم عدد (293) كشكا، وفى محافظة أسوان تم تسليم عدد (72) كشكا، وفى محافظة الاقصر تم تسليم عدد (166) كشكا، وفى محافظات وجه بحرى تم تسليم عدد (744) كشكا لمحافظة الغربية، وعدد (650) كشكا فى محافظة المنوفية، وعدد (563) كشكا فى محافظة كفرالشيخ، وعدد (451) كشكا فى محافظة الدقهلية، وعدد (848) كشكا فى محافظة البحيرة.

وقال محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، إن تسليم الأكشاك يعمل على تحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقية حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهي " رخصة كشك ،صورة بطاقة الرقم القومى ، بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية موجه للأورمان "، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم .

وأضاف محمود فؤاد يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية أيًا كان محافظته وأن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر الحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظات حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظات