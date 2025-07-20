الداخلية: حركة "حسم " بثّت فيديو تدريب بالصحراء وتوعدت بعمليات إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل محاولة فاشلة من جانب حركة "حسم" الإرهابية لإحياء نشاطها العدائي داخل مصر، عبر الدفع بعنصر مدرب عسكريًا لتنفيذ عمليات تخريبية، بالتزامن مع نشر فيديو تحريضي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت الوزارة بأن العنصر الإرهابي، أحمد محمد عبد الرازق، المحكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد في عدة قضايا، تسلل عبر الدروب الصحراوية إلى البلاد، واختبأ في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، استعدادًا لتنفيذ مخطط يستهدف منشآت وشخصيات بارزة.

إنه استمرارًا لجهود الوزارة في الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، والتصدي لكافة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى، فقد وردت معلومات تفيد بقيام قيادات حركة "حسم" – الجناح المسلح للجماعة الإرهابية الهاربة في دولة تركيا – بالإعداد والتخطيط لإعادة إحياء نشاطها العدائي وارتكاب عمليات تستهدف منشآت أمنية واقتصادية.

وذلك من خلال دفع أحد عناصرها الهاربين بإحدى الدول الحدودية، ممن تلقوا تدريبات عسكرية متطورة، للتسلل إلى البلاد بصورة غير شرعية، لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابي. وقد تزامن ذلك مع إعداد الحركة مقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، ويتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.

-وقد تمكن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من تحديد قيادات حركة "حسم" القائمين على تنفيذ ذلك المخطط، وهم يحيى السيد إبراهيم محمد موسى: أحد أبرز مؤسسي الحركة، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري. صادر بحقه حكم بالإعدام في القضية رقم 261/7122/2016 جنايات النزهة (اغتيال النائب العام)، وحكم بالمؤبد في القضية رقم 6607/2022 جنايات الشروق (محاولة استهداف شخصيات هامة)، وحكم بالمؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة (محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق).

-محمد رفيق إبراهيم مناع: محكوم عليه بالمؤبد في القضية رقم 64/2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة (محاولة استهداف شخصيات هامة)، والقضية رقم 1390/2020 جنايات النزهة (تزوير محررات رسمية للعناصر الهاربة)، وعلاء علي علي السماحي: صادر ضده أحكام بالمؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة (محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق)، والقضية رقم 17350/2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر (استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية)، والقضية رقم 6607/2022 جنايات الشروق (محاولة استهداف شخصيات هامة).

-محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ: محكوم عليه بالمؤبد في القضية رقم 64/2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة (محاولة استهداف شخصيات هامة)، والقضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة (محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق).

-علي محمود محمد عبد الونيس مؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة (استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق)، 15 سنة سجن في القضية رقم 4459/2015 جنايات حلوان (كتائب حلوان)، و10 سنوات في القضية رقم 123/2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة (محاولة استهداف شخصيات هامة).

وفي إطار التعامل مع تلك المعلومات، تم رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، وهو محكوم عليه بـ الإعدام في القضية رقم 479/2018 جنايات مركز أبو كبير (استهداف مجموعة من الخفراء بمحافظة الشرقية)، والمؤبد في القضية رقم 3321/2016 جنايات مركز أبو كبير (اغتيال أمين الشرطة علي أمين من قوة الأمن الوطني)، والمؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة (محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق).

وقد تم رصد تسلله للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من شقة في منطقة بولاق الدكرور وكرًا للاختباء تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالتعاون مع العنصر الهارب إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، المطلوب ضبطه في القضية رقم 1126/2025 (محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

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