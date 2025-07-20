شكرا لقرائتكم خبر عن 13 محظورا من الوطنية للانتخابات لمؤيدي مرشحى الشيوخ.. تجنبها لتفادي العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزمت مدونة السلوك الانتخابى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025؛ التى أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مادتها السادسة؛ مؤيدو المترشحين والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية من الناخبين والمندوبين والوكلاء بأحكام الدستور والقوانين، وما تصدره الهيئة الوطنية للانتخابات من قرارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وعلى الأخص الالتزام بالآتي:

ا - احترام قواعد النظام العام والآداب العامة أثناء التواجد داخل اللجان الانتخابية، والتعامل باحترام مع رؤسائها وأعضائها، والامتثال لهم فيما يخص تنظيم العملية الانتخابية.

2 - تقديم الأوراق الدالة على الصفة عند الدخول لمقر اللجان الانتخابية، وتقديمها الرئيس اللجنة قبل مباشرة مهمتهم المقررة قانونا.

3- عدم حمل السلاح وإن كان مرخصاً، أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية أو مواد حارقة، أو غيرها من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات الخطر أو الضرر عند التردد على اللجان الانتخابية أو جمعية الاقتراع.

4- الامتناع عن الدعاية الانتخابية داخل اللجان الانتخابية أو جمعية الاقتراع.

5- الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان الانتخابية، أو القيام بتصوير أوراق الانتخاب أو محاولة القيام بذلك.

6 - الامتناع عن إنيان أي الفعال من شأنها عرقلة سير العملية الانتخابية

7 الامتناع عن تقديم هدايا أو إغراءات مالية أو عينية، أو استعمال الإكراه أو التهديد للتأثير على الناخبين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم أو محاولة القيام بذلك .

8- الإدلاء الناخب بصوته دون قبول أي ضغوط أو إغراءات مالية أو عينية تؤثر على قراره الانتخابي .

9- حمل الناخب بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي داخل جمعية الاقتراع .

10- توقيع الناخب قرين اسمه بقطه أو ببصمة إيهامه في كشوف الناخبين باللجنة الفرعية، والإدلاء بصوته بالشكل الصحيح وفقا للإرشادات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم الكشف عن اختياره او مشاركة الآخرين فيه .

11- انصراف الناخب من جمعية الاقتراع عقب الإدلاء بصوته، وعدم إبداء الرأي في العملية الانتخابية أو الإدلاء بحديث داخل جمعية الاقتراع .

12- عدم تحايل الناخبي للإدلاء بالصوت الانتخابي أكثر من مرة

13 - احترام النتائج النهائية المطلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم إثارة الفوضي أو التجمهر اعتراضاً عليها، واللجوء إلى الطرق المقررة قانونا في هذا الشأن.