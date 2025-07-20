شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يؤيدون تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة؟، أيد غالبية القراء تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة.

وأيد 94% من القراء تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة، بينما رأى 6% من القراء تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة.