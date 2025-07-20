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%94 من القراء يؤيدون تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث

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  • %94 من القراء يؤيدون تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث 1/2
  • %94 من القراء يؤيدون تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة؟، أيد غالبية القراء تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة.

وأيد 94% من القراء تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة، بينما رأى 6% من القراء تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة.


نتيجة الاستطلاع

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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