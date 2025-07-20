شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. هل يحق لطلاب "دور ثان" التقدم لأداء اختبارات القدرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب التنسيق على أحقية جميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية لعام 2025 التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني، علمًا بأن التقديم لن يُتاح مرة ثانية تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد مكتب التنسيق على أحقية الطلاب الذين لهم دور ثانى فى امتحانات الثانوية العامة التقدم للتسجيل باختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، لأداء اختبارات القدرات.

وتضم قائمة الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كليات الفنون التطبيقية وكليات علوم الرياضة (بنين وبنات)، وكليات التربية الموسيقية والتربية الفنية، وكليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة).