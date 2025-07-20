شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن وأسماء محطات الأتوبيس الترددى والان مع تفاصيل الخبر

شغلت وزارة النقل مشروع الأتوبيس الترددي يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 ، فى المرحلة الأولى الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطه بطول 35 كم، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة و تشغيل المرحلة الاولى من المشروع لخدمة مستخدمي الطريق الدائري.

و تشمل هذه المرحلة 14 محطة وهي محطات ( عدلي منصور "محطة غير نمطية " - عدد 2 محطة سطحية بكوبري مشاه " بهتيم واكاديمية الشرطة " – 11 محطة سطحية بنفق مشاه " وهي محطات (إسكندرية الزراعي و العقيد احمد عبدالرحيم و شبرا بنها و مسطرد والخصوص و المرج و القلج ومؤسسة الزكاة و الفريق إبراهيم العرابي و السلام وطريق السويس" ) .

كيفية الوصول الى كل محطة من هذه المحطات والمناطق التي تخدمها كل محطة كالتالي:

1. محطة اسكندرية الزراعي وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة طريق مصر اسكندرية الزراعي و القادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعهم وكذلك القادمون من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري

2. محطة العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة الشرقاوية والقادمين من القري التابعة مثل ميت حلفا وميت نما وتوابعهم.

3. محطة شبرا بنها وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة المتجة إلى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار.

4. محطة بهتيم وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاة، وتخدم المحطة منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة وكذلك شارع نادي إسكو وتوابعهم من القرى والعزب.

5. محطة مسطرد وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة مسطرد و ترعة الإسماعلية وطريق الإسماعلية الزراعى وطريق بلبيس والمتجهين إلى الأميرية والمطرية.

6. محطة الخصوص وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة الخصوص و العزب التابعة لها.

7. محطة المرج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة ومحور المرج الخانكة وتتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج.

8. محطة القلج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة القلج وطريق محمد نجيب وتوابعهم.

9. محطة مؤسسة الزكاة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس و توابعهم من القرى و العزب.

10. محطة الفريق إبراهيم عرابى وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة شارع الـ100 كما تخدم منطقة الحرفيين وتوابعهم.

11. محطة السلام وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة السلام وموقف السلام وكذلك مدينة النهضة واستاد السلام.

12. محطة عدلى منصور (وهي محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلى منصور والقادمين من جسر السويس والهايكستيب والعبور وطريق الإسماعلية وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

13. محطة طريق السويس وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاهو تخدم المحطة طريق القاهرة/السويس و القادمين من مدينة نصر و الماظة و المتجهين الى التجمع الأول و العاصمة الإدراية.

14. محطة أكاديمية الشرطة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاة وتخدم المحطة منطقة الزهراء مدينة نصر والتجمع الأول وأكاديمية الشرطة.



وأوضح بيان الوزارة أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث انه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة وان هذه الاتوبيسات ستقدم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين بالإضافة الى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها اتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة كما سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج و تقاطع مسطرد بالإضافة الى أن هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و ( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور).

وتم خلال الفترة الماضية الاطمئنان على نتائج منظومة تدريب كل سائقي الاتوبيسات المخصصة للمرحلة الأولى على المسار المخصص له واماكن التوقف بالمحطات وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس واخر حيث سيبلغ زمن التقاطر 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيس في الساعة وستصل مدة التقاطر الى دقيقة ونصف في أوقات الذروة وذلك لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب مع التأكيد على انه خلال المرحلتين الاولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 اتوبيسي كهربائي مكيف الهواء سعة كل أتوبيس 66 راكب بما يعادل ( 5 ميكروباص ) وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين وحيث تم انتاج هذه الاتوبيسات محليا في مصر وذلك في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي .

جدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يبلغ طوله 113كم ويشمل عدد 48 محطة بالإضافة ومواقف و محطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية. وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى عدد 14 محطة والتي تشمل المسافة من اسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطه وجارى العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنه عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) على أن يتم إستكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى بعد نهو التوسعة بتلك المسافة.