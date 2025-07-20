شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 07:00 ص

يبحث كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الثاني) لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية).

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الثاني) لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025.

وجاءت مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية - عام، صم وضعاف السمع، مهني) خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025، وذلك وفقًا للجدول التالي:

- الأربعاء 6-8-2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الخميس 7-8-2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- السبت 9-8-2025: امتحان مادة الهندسة.

- الأحد 10-8-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- الإثنين 11-8-2025: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

- الثلاثاء 12-8-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية "خاص بالسعيدية".



جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46%، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203.335 ونجح 177.842 طالبًا وطالبة.

واعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 95.31% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100%، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 95.10%.