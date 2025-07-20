شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم لدور المسنين والأوراق المطلوبة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من الأهالي عن أماكن آمنة وكريمة لرعاية متكاملة كبار السن، وفي هذا السياق توفر وزارة التضامن الاجتماعى من خلال قطاع الشئون الاجتماعية شبكة من دور رعاية المسنين المجهزة لاستقبال كبار السن من الجنسين ممن تجاوزوا 65 عامًا، في بيئة تضمن لهم الحياة الكريمة والرعاية الشاملة.

وتُعد دور رعاية المسنين مؤسسات اجتماعية متكاملة، تُقدم برامج لـ الرعاية الصحية، والنفسية، والثقافية، والاجتماعية، وحتى الترفيهية، بهدف تحسين جودة حياة المسن، ودعمه للعيش بأمان واستقرار.

وتخضع الخدمة لعدة شروط من أبرزها:

- أن يكون المتقدم ذكراً أو أنثى بلغ 65 عامًا فأكثر.

- أن يكون خاليًا من الأمراض المعدية.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية بدور الإقامة المخصصة للقادرين على خدمة أنفسهم.

- وجود كفيل يتعهد بتحمل رسوم العضوية والالتزامات المالية في حالات الطوارئ أو الوفاة.

- الموافقة على نظام العمل بالمؤسسة.

ويتم التقديم للحصول على الخدمة عبر التواصل مع الدار مباشرة، أو عبر الجمعية المشرفة على النشاط، أو من خلال الإدارة الاجتماعية أو مديرية الشئون الاجتماعية المختصة، كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة.

وتختلف قيمة الاشتراك الشهري حسب مستوى الخدمة المقدمة، مع توافر مؤسسات تُقدِّم الرعاية بالمجان لغير القادرين ماديًا.

ويُطلب من المتقدم تقديم:

- صورة بطاقة الرقم القومي + الأصل للاطلاع.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- شهادة صحية بالخلو من الأمراض المعدية.

- بيان دخل أو مفردات المعاش.

وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة وزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز كرامة المسنين وحمايتهم اجتماعيًا وصحيًا.