شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالصحافة: ربط إلكتروني مع اللجان لسرعة تحديث البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن النقابة بدأت فى إجراءات تحديث البيانات تنفيذا لقرار وزير العمل رقم 133 لسنة 2025، مشيرا إلى أن البيانات الأساسية الخاصة باللجان النقابية محدثة وجاهزة بالفعل، ما يسرع عملية الإرسال والمراجعة.

وأوضح البدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابة تعتمد على ربط إلكتروني مباشر مع اللجان النقابية التابعة لها، وهو ما سهل عمليات تبادل النماذج والمعلومات، وساعد في اكتشاف أية نواقص أو ملاحظات بشكل فوري، وقال: "وجود منظومة إلكترونية تربطنا باللجان سهل علينا كتير، وده اللي هيسمح لنا ننتهي من التحديث خلال أسابيع قليلة بدل ما نبدأ من نقطة الصفر".

وأضاف: أن فرق العمل تواصل حاليا مراجعة المستندات والتأكد من تطابق البيانات مع الضوابط المعتمدة، على أن ترفع القوائم النهائية للوزارة في المواعيد المقررة، مؤكدا أن النقابة مستعدة تماما لإنهاء العملية دون تأخير.

وكان قد أصدر محمد جبران، وزير العمل، القرار رقم 133 لسنة 2025، بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، على مستوى الجمهورية، تمهيدا لبدء الدورة الانتخابية الجديدة 2026–2030، ونص القرار على أن تتولى الإدارة المركزية لشؤون المنظمات النقابية بالوزارة، ومديريات العمل المختصة بالمحافظات، بدءا من أول يوليو 2025، متابعة إجراءات تحديث البيانات، وفقا لما نصت عليه المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017.