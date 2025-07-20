شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الثانى الثانوى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي، وذلك بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواعيد الامتحانات للعام الدراسي 2024-2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي.

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية (عام).

- الأحد 27-7-2025: امتحان مواد الأحياء (علمي) والجغرافيا (أدبي) واللغة الأجنبية الثانية (عام).

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الرياضيات البحتى (علمي) والرياضيات (أدبي).

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مواد الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي)، والتربية الوطنية (عام).

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادتي التاريخ (أدبي) والفيزياء (علمي).

- الخميس 31-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي).



جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الثانى الثانوى

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواد الدراسية الأساسية والتخصص حسب كل مسار بنظام البكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها كنظام اختيارى على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، كالتالى:

- المواد الدراسية بالصف الثاني الثانوي فى نظام البكالوريا المصرية تتضمن 4 مواد منهم 3 مواد أساسية وهى اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة لمادة تخصص، يختار الطالب مادة واحدة كالتالى:

- مسار الطب وعلوم الحياة يختار الطالب ما بين مادتى الرياضيات أو الفيزياء.

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار الطالب ما بين الكيمياء والبرمجة.

- مسار الأعمال يختار الطالب ما بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.

- مسار الآداب والفنون يختار ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

- يحق للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق مع مساره الأول.

- النظام يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار.