وزير الزراعة يوضح حقيقة أسعار تذاكر حديقة الحيوان.. وتجربة عالمية في انتظار الزوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة ما تم تدوله بشأن زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان وذلك في ظل أعمال التطوير.

ونفى "فاروق"، لمصراوي، كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان، مؤكدًا أنه لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن أي أسعار تتعلق بدخول حديقة الحيوان.

وأشار فاروق إلى أن أعمال التطوير التي تتم حاليا داخل الحديقة تسري على قدمًا وساق، مؤكدا أنه تم وضع إستراتيجية محكمة من شأنها أن تضمن سلامة الأشجار النادرة المنزرعة داخل الحديقة وعدم المساس بها أو تعرضها للقطع والتلف.

وأعلنت شركة حدائق المتخصصة في إدارة وتشغيل الحدائق والمنشآت الترفيهية والمسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة، أن الافتتاح الرسمي أمام الجمهور سيكون في سبتمبر 2025، حيث تسعى الشركة إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة وعلى أعلى المستويات العالمية من خلال التحالف مع نخبة من الاستشاريين العالميين والخبراء المتخصصين لضمان أعلى معايير رعاية الحيوانات، والحفاظ على التراث، وصيانة الحدائق النباتية، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بمزيج من الترفيه والتراث التاريخي.

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