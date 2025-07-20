شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يحتفل بزفاف ابنته والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحفل زفاف ابنته ياسمين، فى جو عائلى بقصر محمد على بالمنيل، والذى شهد حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بالوزارات المختلفة على رأسهم الداخلية و السياحة والثقافة والاثار والأوقاف.

ويأتى حفل الزفاف بعد عدة أسابيع من عقد القران الذى أشرف عليه الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وشهد عليه الدكتور مصطفى مدبولي.

ودرست ياسمين فى الجامعة الألمانية فى تصميم المنتجات، وسبق أن خاضت مغامرة القفز بالباراشوت فوق العاصمة الإدارية بارتفاع 14 ألف قدم.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد قال إنّ عضو الجمعيات العمومية في الأندية هو العضو المشترك الذي مرت على عضويته سنة، وله حق التصويت في الانتخابات.

وأضاف صبحي، في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، ببرنامج "استوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ العضو له خدمات اجتماعية ورياضية وغيرها، فالنادي لو كان يتكون من 35 ألف عضو، فإن هذه تكون الجمعية العمومية، ولو أن لدينا اتحادا معينا يشترك به 140 هيئة رياضية، فإنها تكون الجمعية العمومية التي لها حق التصويت طبقا للمواصفات".